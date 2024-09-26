以色列攻黎巴嫩 世局從此將大變

黎巴嫩之戰已正式開始。此前只是真主黨與以色列軍的衝突，限於邊境地區，現在則是以軍全面對真主黨開戰，似乎是要重複2006年的入侵黎巴嫩行動。2006年的進侵比起今次可能不如，因為這幾天以色列政府已公開叫囂要殲滅黎巴嫩，例如以色列教育部長說：「Lebanon will be annihilated（黎巴嫩將被殲滅）。」以色列政府發言人指黎巴嫩是失敗的國家，意即可否定黎巴嫩政權和其主權，以色列可在黎巴嫩任意妄為。

美國或重返中東 這與以色列現政權近期蔑視《聯合國憲章》同一性質，就是以色列可否定其他國家的主權，可否定《聯合國憲章》代表的國際規則、國際公義。這個宗教神權化的猶太復國主義政權用武力把自己置於其他國家之上。它首先否定巴勒斯坦建國，現在否定黎巴嫩政權與主權，下一步便會是敍利亞至伊拉克，或任何與猶太復國主義侵略行為相牴觸的國家。這已不僅是以色列向黎巴嫩開戰，而是向國際秩序、所有其他國家開戰。

以色列宣稱要把真主黨從黎巴嫩趕走，一如早前提的把哈馬斯從加薩驅趕，但結果是加薩死傷枕藉，全域摧毀，還未能把哈馬斯驅趕。以色列已改變政策，要留駐加薩，直接統治加薩，與哈馬斯長期作戰。今次以色列更應該無法把真主黨殲滅或逐離，結果亦將會是以色列佔據，長期作戰，不再是2006年的黎南，而是整個黎巴嫩國土。猶太復國主義正在找藉口在衝突中擴張領土，重建大以色列，勢把加薩西岸佔領區變為以色列的直接統治，建立猶太人的新殖民區。

因此，以色列極右政權的政治軍事目的，便不單止是清洗打壓巴勒斯坦人，徹底地否決聯合國的「兩國方案」，政治上形成壓制巴勒斯坦人民的長期殖民主義體制。同時，它亦出擊周邊國家，兼併黎巴嫩，把在敍利亞約旦的佔領區完全吞食，進逼敍利亞和伊拉克，顛倒這兩國的政治權力平衡。最終目標打倒伊朗，以及其在中東的反以反美陣營。由此牽連所及，美國大有機會重返中東，與以色列一起震懾整個區域的政治和經濟。黎巴嫩之戰的影響便會十分深遠與重大了。

這樣的變化最大損失者會是俄羅斯，其在敍利亞多年的經營會受壓力，敍利亞內戰會再起，它未必可保持在敍利亞的海軍基地。中國拉攏伊朗和沙特阿拉伯的和解也會喪失。

研究院院長 陳文鴻