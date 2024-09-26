美國麻省北阿特爾伯勒一間購物中心近日舉行牛仔競技表演，詎料8隻公牛集體逃跑，經消防部門與警方合作，所有公牛已被找回。網傳影片顯示，公牛跑過停車場並衝破鐵絲網圍欄，部分民眾則在一旁圍觀。有目擊者表示，公牛穿過公路，躲避車流，最後鑽入樹林，警員則在後方追趕，「這實在瘋狂」。