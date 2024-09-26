中澳外長會面 稱兩國關係改善
【本報綜合報道】中共中央政治局委員兼外長王毅正在美國紐約出席聯合國大會，他周二與澳洲外長黃英賢會面，指出中澳關係取得正面進展，雙方重啟了一系列對話合作機制，雙方應持續打造更成熟、穩定、更有成果的全面策略夥伴關係。
王毅表示，中方對澳洲實施單方面免簽，兩國地方和人文交往更加活躍，阿德萊德動物園年內將迎來新一對大熊貓。中澳關係的改善得到兩國各界的歡迎支持，這是雙方相向而行、共同努力的結果，也說明中澳關係健康穩定發展是兩國人民的共同期待。同時，雙方要把握好雙邊交往中存在的問題，不能以分歧定義中澳關係，不能用消極訊息取代互利合作的主流，不能讓負面思維幹擾兩國關係改善發展。王毅希望澳洲同中方一道，確保中澳關係繼續沿正確軌道取得更多成果。黃英賢指，澳中關係對兩國、對地區都很重要，願同中方共同努力，加強經貿合作，促進教育交流，共同應對氣候變化，就存在分歧的問題開展建設性溝通，推動兩國關係穩定發展。
澳洲財長今明訪京
另一邊廂，澳洲財長查默斯今明兩日訪問北京，是時隔7年再有澳洲財長訪華。他昨日指出，此行將聚焦討論穩定對華經濟關係，澳洲無法免受中國經濟疲軟的影響。他強調，與中國建立更穩定的經濟關係有很多利害關係，也有很多好處，有一個巨大的機會確保中澳從經濟互補性中受益。
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