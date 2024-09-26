中澳外長會面 稱兩國關係改善

王毅表示，中方對澳洲實施單方面免簽，兩國地方和人文交往更加活躍，阿德萊德動物園年內將迎來新一對大熊貓。中澳關係的改善得到兩國各界的歡迎支持，這是雙方相向而行、共同努力的結果，也說明中澳關係健康穩定發展是兩國人民的共同期待。同時，雙方要把握好雙邊交往中存在的問題，不能以分歧定義中澳關係，不能用消極訊息取代互利合作的主流，不能讓負面思維幹擾兩國關係改善發展。王毅希望澳洲同中方一道，確保中澳關係繼續沿正確軌道取得更多成果。黃英賢指，澳中關係對兩國、對地區都很重要，願同中方共同努力，加強經貿合作，促進教育交流，共同應對氣候變化，就存在分歧的問題開展建設性溝通，推動兩國關係穩定發展。