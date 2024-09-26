新加坡總人口首破600萬 長者急增出生減

新加坡國家人口及人才署周二發布《2024年人口簡報》，總人口首次突破600萬。與此同時，新加坡人口老齡化速度比過去10年還要快，生育率持續下降。

截至今年6月，新加坡總人口約604萬，較去年同期增加2%。新加坡人口增加來源主要為「非居民人口」（工作簽證持有者及外籍家傭等），從177萬人增長5%至186萬人。「居民人口」之新加坡公民增加0.7%至364萬人；永久居民則增長1.2%至 54.9萬人。

人口增加來源主要為勞工 2024年新加坡公民人口增幅是近年來較低，2022年至2023年新加坡總人口增加5%，其中公民增加1.6%，永久居民增加3.7%。主要因新冠疫情的旅遊禁令放寬後，更多旅居海外的公民及永久居民返回新加坡。之前受疫情影響，新加坡總人口在2021年及2022年連續兩年下跌，公民人數減少0.7%。

最近5年新加坡總人口年比增幅為1.1%，略高於前5年（2014年至2019年）的0.8%，主要因後疫情時代，建築、海事及加工等產業為趕工而增聘勞工。最近5年取得新加坡公民權及永久居留權年平均人數，分別是22,400人及32,600人，略高於2014年至2019年分別21,600人及31,100人。

新加坡持續呈現人口老化趨勢，65歲及以上公民從10年前12.4%，上升至2024年19.9%。預計至2030年，每4名公民即有1名是65歲及以上。2023年出生的公民嬰兒僅28,877名，較2022年的30,429名少5.1%，居民整體生育率跌至0.97的歷史新低。新加坡政策研究所高級研究員余國安表示，新加坡人口增幅將持續趨緩，以過去10年平均人口年比增幅0.9%推算，預料新加坡人口2030年將達637萬人，遠低於人口白皮書設定690萬人的目標。本報綜合報道