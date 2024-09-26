美指中俄伊用AI影響選情 華斥惡意猜測傳播假訊息

【本報綜合報道】美國國家情報總監辦公室（ODNI）周一公布評估結果指，中國、伊朗和俄羅斯並未放棄在11月美國大選前使用人工智能（AI）來影響選民，美國情報機構指外國行動者正使用AI更快、更令人信服地製作合成內容，但至今未能對選舉影響行動帶來革命性的改變。中國駐美大使館駁斥美國的情報評估，形容充滿偏見和惡意猜測，希望美方停止編造和傳播虛假訊息。

美國情報官員指，AI是一個推動器、惡意的影響力加速器，但還不是一個革命性的影響力工具，生成式AI不會從根本上給這個選舉周期帶來新威脅，美方所看到的與他們預期看到的一致，質量並不如想像的那麼可信。中國駐美大使館發言人劉鵬宇回應強調，中方積極倡導「以人為本」和「智能向善」的原則，確保AI安全、可靠和可控。