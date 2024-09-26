美情報官員匯報 伊朗謀暗殺特朗普

大選臨近已兩遇刺 過去數月威脅不止 美國總統選舉11月登場，共和黨總統候選人特朗普兩度遭遇刺殺。他的競選團隊前日指情報官員當日向特朗普匯報，他面臨來自伊朗的暗殺威脅。

特朗普競選團隊發言人史提芬‧張（Steven Cheung）表示，國家情報總監辦公室已向特朗普交代來自伊朗的「真實和特定」刺殺威脅，目標是破壞美國穩定和製造分化。情報官員於過去數月發現持續及有協調的攻擊有所加劇，所有部門的執法人員正努力確保特朗普受保護，以及美國大選不受干預。國家情報總監辦公室發言人指，有向特朗普作匯報，但拒絕透露內容。

特朗普在社交平台「X」發文指，伊朗對他的生命構成大威脅，整個美軍正監視及待命，伊朗已有行動但失敗了，他們會再次嘗試，情況對所有人都不好。他形容自己周圍的人、槍和武器比以前見過的還要多，感謝國會一致批准向特勤局提供更多資金，很高興看到共和黨和民主黨在某些事情上合作。

特朗普於7月13日在賓夕凡尼亞州巴勒特縣造勢時遇刺中槍受傷，本月15日在名下的佛州西棕櫚灘特朗普國際高爾夫球場打波時再次成為暗殺目標。報道指，情報機關曾收到情報指伊朗計劃暗殺特朗普，特勤局隨即加強特朗普的保安，不過官員相信賓夕凡尼亞州事件與伊朗無關。

兩候選人民調支持度收窄 英國傳媒與民意研究機構益普索（Ipsos）最新民調結果顯示，民主黨總統候選人賀錦麗取得46.61%支持率，特朗普則手握40.48%支持率，雙方相差6個百分點。民調由上周六至周一舉行，在網上訪問全美1,029名成年人。對於在經濟議題較為支持哪一位候選人時，43%受訪者選擇特朗普，賀錦麗則獲41%受訪者支持。值得留意的是，賀錦麗7月底時在上述範疇一度落後特朗普11個百分點，至上月收窄至3個百分點，今次僅相差兩個百分點。另有美國傳媒前日公布民調，賀錦麗獲得48%支持率，領先特朗普一個百分點。本報綜合報道