中德外長紐約會晤 籲對話協調

【本報綜合報道】中共中央政治局委員兼外長王毅周二在美國紐約會見德國外長貝爾伯克。王毅希望德國和歐盟堅持開放合作，堅持對話協調，妥善處理有關問題，共同維護國際貿易規則和公平競爭環境。

冀歐盟亦堅持開放合作 王毅表示，今年以來，中德高層密切互動，兩國領導人為雙邊關係作出戰略規劃；經貿合作保持高水平發展，特別是綠色、數碼、創新等新興領域合作取得務實成果，充分體現中德關係的互利性、戰略性。

王毅又指，中方高度重視中德關係，願同德方一道，增強政治互信，加深利益融合，進一步深化兩國全方位戰略夥伴關係；明年是中國和歐盟建交50周年，中歐關係半個世紀的歷程充分說明，加強中歐合作符合雙方利益，也有利於世界的穩定。中歐關係的基礎在於互利合作，雙方經濟高度互補，可以實現一加一大於二，將經貿問題政治化，濫徵關稅不符合任何一方利益，不利於世界的綠色轉型。

貝爾伯克表示，中國是德國最重要的貿易夥伴，兩國合作互利共贏，領域廣闊；德國堅持一個中國政策沒有任何變化；德方同樣認為應堅持自由貿易和公平競爭，通過開放透明的對話協商解決遇到的問題，維護國際貿易規則和秩序。