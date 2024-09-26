聯國秘書長斥多國開戰踐踏國際法

【本報綜合報道】聯合國秘書長古特雷斯周二在聯合國大會發言，譴責愈來愈多政府與團體覺得自己有資格拿免罰卡，並舉烏克蘭、加薩與蘇丹戰爭為例，他還說全世界都承擔不起黎巴嫩變成另一個加薩。

全球走向火藥桶 古特雷斯向世界各國領導人表示：「他們可以踐踏國際法，可以違反聯合國憲章。他們可以入侵另一個國家，全面摧毀整個社會，或是完全不顧國內人民福祉，而且甚麼事都不會有。」古特雷斯說，「平民正在付出代價——死亡人數增加，人命與社區破碎瓦解」，是時候基於聯合國憲章、國際法與聯合國協議來實現公正和平了。

古特雷斯表示，黎巴嫩正瀕臨全面戰爭邊緣，黎巴嫩人民、以色列人民、全世界的人，都無法承擔黎巴嫩變成另一個加薩。針對蘇丹情勢，古特雷斯表示：「隨着饑荒擴散，一場人道主義浩劫正在發生。然而外部力量持續干涉，卻沒有統一的方式來尋求和平。」古特雷斯表示，地緣政治分歧繼續深化，地球持續升溫，戰火肆虐且沒有結束的端倪，核態勢與新武器投下一道陰影，全球正緩慢走向難以想像的境地，走向一個恐將吞噬世界的火藥桶。