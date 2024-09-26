以空襲黎首都 殺真主黨指揮官

【本報綜合報道】以色列持續空襲黎巴嫩，打擊真主黨的指揮鏈。以軍周二證實，在當日的空襲黎巴嫩首都貝魯特行動中，成功擊殺真主黨火箭及導彈部隊指揮官古拜希（Ibrahim Qubaisi）。真主黨其後發聲明指，古拜希在以軍空襲中喪生。

組織導彈領域知識來源 以軍指，古拜希指揮真主黨多支導彈部隊，包括精確制導導彈部隊，多年來和戰爭期間，他負責向以色列平民發射導彈，也是導彈領域知識的重要來源，並與真主黨高級軍事領導人關係密切。黎巴嫩安全官員指，以軍的空襲針對貝魯特以南20公里的一個沿岸地區，目標是一個倉庫。另外，以軍連日向黎巴嫩多地空投傳單，真主黨警告民眾切勿掃描及分享傳單上的QR碼，它可以存取個人通訊設備的所有資訊，對民眾安全構成威脅，應警惕並立即丟棄傳單。

以總理促民眾勿藏武器 以色列總理內塔尼亞胡周二視察一個陸軍基地時表示，任何黎巴嫩民眾若客廳及車房藏有導彈及火箭，他們將無家可歸，重申以色列只是同真主黨戰鬥，並非與黎巴嫩民眾，真主黨領袖納斯魯拉正將民眾帶向深淵邊緣，呼籲民眾擺脫納斯魯拉的魔爪。

黎巴嫩外長哈比卜表示，美國是唯一能夠在中東問題上發揮作用的國家。黎巴嫩總理米卡提希望能在未來幾天會見美國官員，商討緩和局勢。他又指，戰爭不會協助以色列北部的民眾返回家園，只有談判才能達至持久和平。