伊朗總統稱願與世界合作 結束核僵局

【本報綜合報道】伊朗總統佩澤希齊揚正在美國紐約出席聯合國大會，他周二發表演說伸出橄欖枝，表明伊朗準備與世界大國合作，結束與西方的核子僵局。分析指，伊朗希望美國放寬經濟制裁。

佩澤希齊揚說，伊朗準備好與2015年《伊朗核協議》締約國接觸，如果協議中的承諾得到全面、真誠執行，就可以就其他問題展開對話。他還指出，國際社會應立即確保加薩地帶永久停火，終結以色列在黎巴嫩的野蠻行徑。伊朗尋求和平，無意與任何國家衝突，反對戰爭，烏克蘭亦需立即停火。

同日，佩澤希齊揚受訪時指伊朗不希望成為中東不穩定的根源，因為其後果將是不可逆轉的，但以色列試圖製造這場全面衝突。對於伊朗曾誓言就巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯領哈尼亞在德黑蘭遇刺身亡一事報復以色列，佩澤希齊揚表示只要以色列願放下武器，伊朗也願意這麼做。

華特使訪伊朗 支持護主權 另一邊廂，中國外交部昨日公布中國政府中東問題特使翟雋於周一至周二訪問伊朗，分別會見伊朗外長顧問哈吉、部長助理兼中東北非事務總司長舒什塔里。翟雋表示，當前中東地區正經歷深刻複雜變化，中方支持伊朗和區域國家維護主權、安全、發展利益，願同伊朗加強在區域事務中的溝通協調，推動熱點問題全面公正持久解決，實現區域和平、穩定與發展。伊朗則讚賞中方推動巴勒斯坦內部和解，感謝中方推動伊朗與沙特阿拉伯改善關係。伊朗願同中方加強在中東事務的協調配合，共同促進區域安全穩定。