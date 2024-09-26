伊朗傳牽線 俄商供也門叛軍 超音速反艦導彈

紅海航行風險更高 美官員警告 英媒昨日披露，俄羅斯和也門叛軍青年運動在伊朗政府牽線下，就俄羅斯向青年運動提供P800寶石超音速反艦導彈秘密磋商，顯示俄伊之間不斷深化雙邊關係，同時將進一步造成紅海航道受阻，讓美國與其他歐洲國家的護航軍艦面臨更危險考驗。美國官員警告如果成事，將會有嚴重後果。

知情人士指，秘密磋商在伊朗已故前總統萊希任內開始，青年運動和俄羅斯人員今年以來至少兩次在伊朗首都德黑蘭會面，雙方計劃未來數周再在德黑蘭開會。

疑回應西方或准烏深攻俄 知情者猜測，俄羅斯向青年運動提供P800導彈的原因，是西方國家可能決定允許烏克蘭利用西方遠程武器打擊俄羅斯境內目標。

一名美國高官證實俄羅斯正與青年運動商討提供導彈，事態發展令人擔憂，但拒絕透露武器型號。美方已與莫斯科提及此事，而美國官員今夏到訪沙特阿拉伯時亦曾作討論，沙特已向俄方直接表達關注。青年運動發言人回應指，不知報道所載的事。美國國防部官員表示，任何加強青年運動能力的行為都會損害在全球自由航行、穩定的紅海和更廣泛中東的國際共享利益。

P800導彈被認為是世上最難攔截的反艦導彈之一，俄羅斯自用與外銷版本射程分別為600公里與300公里，在飛行途中會以較高高度飛行，到最終階段則下降至海平面約10至15米高度掠海飛行，並加速至時速2馬赫以上，突破敵方水面軍艦的一切反制手段。本報綜合報道