無人機闖三峽機場 大批航班延誤備降

湖北宜昌三峽國際機場周二疑因無人機干擾，致多趟航班延誤備降。警方證實相關情況，並已出動處理。三峽機場昨日回應稱，當日凌晨零時航班已恢復正常。

三峽機場工作人員表示，基於公共安全原因，周二晚9時多開始航班進入不正常狀態，有部分後續沒有保障完畢的航班被取消，也有航班出現延誤、備降等情況，到午夜才恢復。對於公共安全原因詳情以及有沒有警方到場處理，工作人員表示自己當日在室內進行航班保障工作，對室外情況不是很了解。

宜昌市公安局三峽機場分局工作人員回應指，周二晚確實是有無人機在飛，警方協調反恐支隊前往應對，具體處置的現場情況則無法告知。有網民透露，周二晚上8時左右部分航班正常抵達，但原計劃於9時至11時多抵達的航班均處於備降狀態，另有航班延誤至昨日凌晨。有現場目擊者聲稱，天空中出現不明飛行物。

三峽機場是湖北省第二個全面對外開放的機場，先後開通宜昌往泰國曼谷、越南胡志明市的國際定期航線。在本月15至17日的中秋小長假，三峽機場起降航班213架次，運送旅客2.19萬人次，出入境人員和航班較2019年中秋假期均增長300%。

同類事件 天津部分航班須轉降 除了三峽機場，天津濱海國際機場於本月11日至12日連續兩晚受無人機干擾，影響航班升降，出現大範圍航班延誤情況。部分客機轉降到北京大興、石家莊及濟南等地。本報綜合報道