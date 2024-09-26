柯文哲疑違規注資媒體 民眾黨否認

【本報綜合報道】台灣《鏡週刊》周二報道，因捲入京華城弊案而羈押禁見的台灣民眾黨主席柯文哲曾堅持動用黨內資金注資媒體，涉嫌違反「黨政軍退出媒體條款」。民眾黨指摘報道編造故事，純屬抹黑造謠。台北地檢署昨再度提訊因涉嫌圖利而被收押的前台北市副市長彭振聲。

報道指，柯文哲今年5月不顧幕僚質疑，主動要求動用100萬元新台幣（約24萬港元）投資一間正虧損媒體公司，藉此「賭一把」。民眾黨發言人吳怡萱強調從未投資媒體，又指《鏡週刊》因此失去公信力，淪為放話抹黑打手，不配充當第四權。《鏡週刊》隨後回應指，媒體接獲相關爆料後曾逐一檢視內容及證據，並作若干查證，最終證實爆料內容真實；又指吳怡萱代表民眾黨信口開河，發出毫無事實根據聲明，足以證明她並非該黨核心成員。

檢方第4度提訊彭振聲 台北地檢署偵辦京華城弊案，昨日早上4度提訊彭振聲，繼續深入追查相關時任官員有沒有「開綠燈」協助京華城取得超高容積率。此外，台北市議會周二公開「京華城容積違失案調查會議」紀錄，彭振聲曾在會議上表示，京華城案是因當時柯文哲交辦，才會辦理研議。