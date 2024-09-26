國台辦指台獨全盤接收美破銅爛鐵

【本報綜合報道】國台辦發言人朱鳳蓮昨日表示，當日有27名大陸居民赴台灣金門開展個人遊，目前已有不少大陸居民申請赴馬祖的旅遊簽注，隨着十一假期臨近，相信會迎來一波赴馬祖旅遊高峰。她批評美國近來接二連三對台軍售，堅決反對美台開展任何形式的軍事聯繫；認為美國給台灣的不過是一堆自己不想要的東西和虛假承諾，民進黨當局為謀「台獨」私利，忍氣吞聲全盤接收破銅爛鐵，甘當美國「提款機」。

受查台男涉多地詐騙 對於台灣22歲男子郭宇軒因涉嫌詐騙罪被大陸有關部門調查，朱鳳蓮指他上月27日抵陸後，涉嫌在多地實施詐騙犯罪，被有關部門調查，案件正在偵辦中。她強調陸方嚴格依法辦案，保障其合法權益，至於兩岸有關通報限制人身自由的協議執行受影響的原因，眾所周知。回應國安機關起底台獨網軍「匿名者64」一事時，她強調是依法懲「獨」的正義之舉。

朱鳳蓮否認大陸宣布取消對台34項農產品零關稅政策，是出於政治理由的經濟脅迫，反斥民進黨當局頑固堅持台獨立場，至今仍然單方面限制大陸逾千項農產品輸台，促對方停止傷害兩岸關係。對於大陸對台進行「文化滲透」的指控，她指根本不需要所謂滲透，批評民進黨當局以「台獨史觀」割裂中華文化，惡意抹黑兩岸之間正常、自然的文化交流。