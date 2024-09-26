日大使訪大連 促加強護學生

殺童案發酵 與市委書記面談 日本學生在廣東深圳遇襲身亡引起在華日僑憂慮，日本駐華大使金杉憲治周二到訪遼寧省大連市，與大連市委書記熊茂平舉行會談，要求加強大連日本人學校的安全措施。

熊茂平對金杉憲治率企業家代表團到大連考察交流表示歡迎，指中日是一衣帶水的重要近鄰，大連作為中國東北地區對外開放的龍頭和窗口，始終把推進高水平對日開放擺在重要位置，雙方經貿往來密切，人文交流廣泛。他希望雙方進一步加強在文化、旅遊、教育、體育、醫療、康養等領域交流互鑑，大連將持續創優穩定公平透明可預期的市場化、法治化、國際化一流營商環境，為日企日僑在當地投資興業、工作生活創造更好條件、提供更優服務。

金杉憲治指出，深圳日童被刺死案件發生後，對在華日企而言來到大的岔路口，情況極其嚴峻，認為正對日中關係逐步產生影響。熊茂平表示會注意日方擔憂，強調讓包括日僑在內的大連市民安全放心極其重要，已採取在學校周邊增派保安等具體措施。

要求中方撤進口海產限制 針對東京電力福島第一核電站排放核污水入海一事，日本環境大臣伊藤信太郎周二出席內閣會議後表示，日方會在國家主權、國際原子能機構（IAEA）獨立性及權威受尊重前提下，增強IAEA框架之下監測體系，以及同意中國等參與國取樣。經濟產業大臣齋藤健同日在記者會上表示，日方要求中方立即撤銷進口限制立場不變，又指將與IAEA攜手合作，爭取早日實施增強監測行動。本報綜合報道