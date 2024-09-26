涉抵制新疆棉 華查美服裝巨頭

PVH是國際著名服裝品牌Calvin Klein及Tommy Hilfiger的母公司。商務部發表公告指，根據有關機構建議、舉報，決定對PVH針對涉疆產品涉嫌違反正常市場交易原則，中斷與中國企業、其他組織或者個人正常交易、採取歧視性措施等問題啟動調查。

對於美國商務部計劃發布限制中國網聯車軟硬件及整車在美國使用，中國商務部新聞發言人昨表示，中方對此堅決反對。發言人批評美方做法是利用政府力量干擾企業經濟商業合作非市場行為，構成經濟脅迫。中方敦促美方停止泛化國家安全錯誤做法，立即撤銷相關限制措施，停止對華企無理打壓，中方將採取必要措施堅決維護中國企業合法權益。