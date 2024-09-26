華科考船 南海遭菲炮艇海警船騷擾

【本報綜合報道】中國和菲律賓在南海的主權爭議持續，中國海洋科考船海洋地質12號周二凌晨在南海，遭遇一艘菲律賓軍方高速炮艇和菲律賓海警4411號船騷擾。

海洋地質12號船員指，菲律賓高速炮艇靠近並圍繞海洋地質12號船「之字形」行駛，擾亂了中方的正常科考作業。隨後，菲律賓海警4411號船從海洋地質12號前方橫渡並惡意通過，違反避免海上碰撞的國際規則，嚴重妨礙中國船隻及其作業的安全。此前，一艘舷側塗有「298號」的菲律賓船隻故意遮蓋船頭名稱，關閉燈光和自動識別系統，夜間高速從海洋地質12號約300米外前方經過，菲律賓船隻既沒有避讓，也沒有接聽中方的無線電通訊，對中方航行安全構成嚴重威脅。

菲北保留美軍堤豐中導系統 另外，菲律賓國家安全委員會指，一架漁業局飛機周一在黃岩島附近例行巡邏時，遭到中國海軍直升機跟蹤和接近，而菲方飛機最終仍能完成任務。美國今年4月在菲律賓部署堤豐（Typhon）中程陸基導彈系統參與聯合軍演後遲遲未撤出，美菲國安官員已同意在菲律賓北部保留堤豐中導系統，加強對中國的震懾力。