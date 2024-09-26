解放軍3航母出海 凸顯可常態部署

【本報綜合報道】中國首艘航母遼寧號昨日入列服役12周年，而解放軍海軍近日首度同時派出3艘航母出海，展現迅速成長並現代化的海軍力量。分析指出，中國海軍打算更例行地從事多航母任務，凸顯了中國航母在西太平洋日益常態化的存在。

展示可從另一途徑封鎖台 衞星圖像顯示，解放軍海軍遼寧號、山東號和福建號3艘航母，截至上周三都在航行。遼寧號和山東號航母編隊各包括至少4艘驅逐艦，以及一艘戰鬥支援艦或護衞艦，可能還有一艘攻擊潛艇隨行。分析指，中國航母的行動不只為展示軍力。遼寧號最近在台灣附近，還有穿越日本沖繩縣的行動，向區域勢力發出明確訊息。解放軍航母在台灣東部海域操作，為兩岸一旦爆發衝突，提供另一個打擊並封鎖台灣的途徑做準備。

一名中國軍事專家周一稱，按照一般模式，航母三分之一時間用於維修，三分之一時間用於訓練，剩下時間則用於部署，因此擁有3艘或更多航母，意味至少有一支航母編隊隨時準備執行任務。觀察人士指，中國航母計劃已進入快車道，在打造更多戰力更強的航母、開發更多類型先進戰機、培訓更多飛行員，並進行更多遠海演習等航母計劃上，正穩步但快速地獲得進展。