相隔44載 華試射洲際導彈 墜落太平洋公海

稱已通報澳美 日本接航行警告 亞太地緣政治局勢日益動盪之際，中國相隔44年來再次展開洲際彈道導彈全射程測試，昨日向太平洋相關公海海域發射一枚洲際彈道導彈，並準確落入預定海域。中國國防部強調，此次導彈發射符合國際法和國際慣例，不針對任何特定國家和目標。

中國國防部新聞發言人張曉剛表示，火箭軍於昨日早上8時44分，向太平洋成功發射一枚攜載訓練模擬彈頭的洲際彈道導彈。導彈發射是火箭軍年度軍事訓練例行性安排，有效檢驗武器裝備性能和部隊訓練水平，達到了預期目的。中方提前向有關國家作了通報。中國國防部沒有公布發射的導彈具體型號、詳細數據等。公開資料顯示，火箭軍目前部署的陸基洲際彈道導彈包括東風5、東風31和東風41，海基方面包括巨浪2和巨浪3潛射彈道導彈。

日本放送協會援引消息稱，中國事先把導彈發射訓練消息知會澳洲及美國，因此落點可能是澳洲周邊公海。有日本海上保安廳官員透露，周一收到中國發出的航行警告，稱昨日在南海、菲律賓呂宋島以北太平洋海域及南太平洋，將出現太空碎片，但日方拒絕證實是否與中國導彈發射有關。日本防衞大臣木原稔稱，目前沒有日本船隻等受損的報告，日方將繼續搜集和分析中國軍隊動向，同時做好警戒監視。

美料中國擁逾500枚核彈頭 有中國軍事評論員指出，中國對上一次洲際彈道導彈全射程測試是1980年5月。導彈落入南太平洋預定海域，中國海軍執行1949年以來最大規模遠洋軍事行動，實現中國海上測量從無到有的歷史跨越。護航編隊成功執行東風5洲際彈道導彈發射試驗測量、打撈回收和護航任務。分析人士指，中國罕有向大海發射導彈，通常是在內蒙古等偏遠地區不公開測試。

美國原子科學家公報今年初曾發表中國核武報告，稱中國過去一年繼續發展內陸地區的固體燃料洲際彈道導彈發射井場，分別在甘肅玉門、新疆哈密、內蒙古杭錦旗，發射井數量分別是120個、110個、90個，總數320個。美國國防部去年估計，中國擁有超過500枚現役核彈頭，其中約350枚是洲際彈道導彈，預計2030年將擁有過千枚核彈頭。

拜登稱尋求管控與華競爭 另一邊廂，美國總統拜登周二表任內最後一次聯合國大會演講，稱美國尋求負責任地管控與中國的競爭，以免變為衝突，但同時要維持原則，美方也隨時準備在迫切挑戰上與中方合作。

拜登欣賞中美最近恢復合作阻止致命毒品流入，認為對美國以至世界其他國家人民都很重要。美國毫不掩飾地反對不公平經濟競爭，反對對其他國家和在南海的軍事脅迫，維護台海和平與穩定，保護美國最先進的技術。本報綜合報道