德勃州最後稻草 交通燈政府瀕倒

9月22日德國柏林市外圍的勃蘭登堡州議會選舉，也是來年德國聯邦政府大選前最後一個州選舉，投票率72.9%是1992年以來最高，結果震撼人心，有喜也有悲，喜是這個原本是德國工業心臟之一的州是社會民主黨的堡壘，在選前民意調查中竟然以27%落後於另類選擇黨的28%，但可幸選舉結果以30.9%（其得票率比上屆多4.7個百分點）擊敗另類選擇黨的29.2%（比上屆多5.7個百分點），新成立的瓦根克內希特聯盟（莎盟）得13.5%，大輸家是基民盟得12.1%（比上屆少3.5個百分點），綠黨4.1%（比上屆少6.7個百分點）及左翼黨3.1%（比上屆少7.7個百分點，被莎盟吞噬），綠黨及左翼黨均跌出州議會代表所需的5%得票率。

不過，由於沒有黨派會與另類選擇黨（佔30席）組成聯合州政府，而社民黨（32席）與基民盟（12席）也未過議會（88席）的過半數席位，結果只有社民黨（32席）和莎盟（14席）可組成州政府，莎盟成為今次明顯贏家，一舉擊敗多個傳统大黨成州第三大黨及可組成聯合州政府。

民間反美反戰聲響 社會民主黨在勃州能保住一哥地位，要歸功於沃伊德克（Dietmar Woidke） 的好形象，他自2013年便任州長，政策務實和形象親民，今次在總理紹爾茨遭全國一片罵聲下，沃伊德克沒有找紹爾茨站台，更聲言若另類選擇黨成為最大黨，他會退出州政治舞台，因此得到左翼及右翼兩邊不少選民都轉投他、支持他續當州長，阻止另類選擇黨成為最大黨。

德東9月舉行的3州州選凸顯德國政治的兩大趨勢，第一是傳統中間偏右的基民盟及基社盟被另類選擇黨大幅度蠶食，連莎盟都奪去它不少選民，最大原因是其親美及拱火俄烏戰爭，這下子會令其檢討這立場。德國與法國均出現右翼及左翼民粹派的反戰、反北約及反美國霸權主義，更漸漸影響兩國政府趨向制止俄烏戰爭及巴以戰爭。

更重要的是，德國聯邦交通燈政府出現倒台警號，在3個州中慘敗的自由民主黨要設法挽救為社民黨及綠黨陪葬的命運。自民黨及德國國會副主席庫比茨基（Wolfgang Kubicki）向媒體表示他相信：「交通燈聯盟很快終結……以目前的表現，我不認為聯盟可捱到聖誕…除非3個黨可找回共通點，自民黨再沒有結盟下去的意義。」

柏林自由大學哲學博士 史文鴻