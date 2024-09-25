兩俄太空人單次停留ISS374天 最長紀錄同並肩

俄羅斯太空船聯盟MS-25周一與國際太空站（ISS）解除對接，載着3名太空人返回地球，成功降落於哈薩克斯坦。其中俄羅斯太空人科諾年科（Oleg Kononenko）和丘布（Nikolai Chub）在ISS停留374天，創下太空人在ISS單次停留最長時間紀錄。

聯盟MS-25今年3月發射升空，並於同月與ISS對接。除科諾年科和丘布外，美國女太空人戴森（Tracy Dyson）也隨聯盟MS-25返回地球，她在ISS逗留了半年。按照計劃，戴森將登上美國太空總署（NASA）的飛機返回美國休斯敦，而科諾年科和丘布將前往位於俄羅斯莫斯科郊外的訓練基地。

已繞行5984次地球軌道 科諾年科和丘布去年9月入駐ISS，任務期間，他們已繞行5,984次地球軌道，總行程約2.55億公里，其中科諾年科亦刷新了人類在太空停留的總時長紀錄，他今次完成第5次太空旅行，已在太空累計停留1,111天，突破3年大關。

至於人類在太空中度過的最長連續停留時間紀錄，同樣由俄羅斯太空人保持。1994至1995年，太空人波利亞科夫（Valeri Polyakov）在和平號太空站度過了438天，至今無人能夠打破這項紀錄。本報綜合報道