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過半法民滿意新任總理
法國公共輿論研究所調查顯示，52%受訪國民對法國總統馬克龍任命傳統共和黨的巴尼耶為總理表示滿意。73歲巴尼耶是法國前外交部長，也是在歐盟的英國脫歐談判專員。上周六法國超過10萬人上街抗議他的委任，譴責馬克龍奪權。（綜合報道）
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