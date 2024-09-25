悉尼街頭 欖球員遭捅殺魂斷 遊客：以為澳洲很安全

澳洲新南威爾士省首府悉尼周一晚發生街頭兇殺案，一名男子在餐廳外被人用利器連捅多下後浴血身亡。死者家人情緒激動下與警方發生衝突，警員一度拔出電槍戒備。新省警方昨日證實，死者是職業欖球員菲利希阿赫卡瓦（Sitaleki Filihiahekava），疑兇在逃。警方初步相信疑兇認識死者，案件可能與有組織犯罪有關。

事發於周一晚上約7時40分，32歲的菲利希阿赫卡瓦與親友在悉尼內西區馬里克維爾路（Marrickville Road）的墨西哥餐廳「Guzman y Gomez」共進晚餐後，於餐廳外與疑兇相遇並被其用利器連捅多下，當場昏迷。救護人員到場為菲利希阿赫卡瓦急救，但回天乏術。死者母親當場大哭，哭聲撕心裂肺。

死者兄情緒激動被警制服 死者兄長趕至現場時情緒激動，試圖掀開掩蓋屍體的布時被警員阻攔，尖叫說：「他是我的兄弟，別碰我！」警員最終合力制服死者兄長，帶走多人並封鎖兇案現場。新省代理警司肯尼斯（Ben Kennis）昨日指，警方相信疑兇與死者認識，兇案在兩人接觸後發生，行兇具針對性，並非隨機殺人，但未能確認當時兩人是否應約見面。肯尼斯補充，菲利希阿赫卡瓦的傷勢是被鋒利器械造成，但未能確認是否一把刀。疑兇行兇後在街上奔跑逃去，肯尼斯呼籲目擊者協助提供影片線索，辨認疑兇身份，多名警員漏夜在兇案現場搜集證據。

行兇具針對性 料雙方認識 現場有海外遊客目擊事件，指看到救護人員和警員試圖為受害者施救，但他在5分鐘後死亡。遊客指從未想過這種事會發生在澳洲，一直以為當地很安全，事件讓她感到難過，也為死者感到悲哀。當地居民憶述，兇案現場到處都是血，警車從各個方向趕來。

涉事餐廳昨日解封，恢復營業。多名民眾到餐廳門外獻花，留下心意卡和點起燭光；有死者親友在現場掩面痛哭。菲利希阿赫卡瓦生前所屬橄欖球俱樂部「Mascot Juniors」的主席庫克森（Frank Cookson）證實，菲利希阿赫卡瓦在可怕情況下遇害離世，指他生前深受喜愛和尊敬，非常想念他快樂和友善的性格，俱樂部向其家人和朋友表示最深切同情。本報綜合報道

菲利希阿赫卡瓦 救護員用白布覆蓋死者遺體（左下）。 死者兄長（箭嘴示）情緒激動，最終被警員制服。