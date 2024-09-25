波音倡加薪30%盼罷工完結 最大工會拒表決

【本報綜合報道】面對旗下最大工會國際機械師和航空航天工會（IAM）的第751區和W24區約3.3萬名成員持續罷工，美國飛機製造商波音周一公布新加薪方案，強調已是公司最大報價，呼籲工會盡快投票通過。工人指摘波音未安排談判就提出方案，更要求工會在周五期限前投票通過方案，實際上難以執行，工會因此決定不會表決新方案。

波音在新方案承諾在未來4年為員工累計加薪30％，較舊方案增加5個百分點。員工平均年薪將從約7.5萬美元（約58.5萬港元）提高至約11萬美元（約85.8萬港元）。當方案獲得通過，波音將立即為員工加薪12％，往後三年分別加薪6％。新方案另重新向員工提供約4％年終獎金，並把簽約獎金增加一倍至6,000美元（約4.68萬港元），同時在員工退休福利金額外增加2％僱主供款。波音在此前方案承諾的多項條款將維持不變，包括下一條商用飛機生產線設於西雅圖普捷峽灣地區，即罷工工人主要工作地點。

工人指幅度仍不夠 資方首席談判員菲茨西蒙斯（Mike Fitzsimmons）披露，波音在周一上午9時後通過電話向勞方談判團隊提出新方案，再以電郵形式通知。波音在不足兩小時後，向傳媒公開方案細節。

菲茨西蒙斯指，剛上任一個月的新行政總裁奧特伯格大力參與提出新方案，希望能解決工會和成員所關心的問題，期盼他們盡快投票通過方案。但工人同日表明，波音新方案的加薪幅度和退休福利仍做得不夠。

IAM第751區主席霍爾登（Jon Holden）周一晚受訪時指摘，波音繞過勞方領導層和談判團隊，直接向工會成員提出新加薪方案。他透露資方非但未就新方案安排談判，勞資雙方甚至根本無任何討論，加上由於成員橫跨多個州，工會實際上無足夠時間安排在周五投票。工會最終宣布，由於波音拒絕與勞方進一步討論，因此決定不會在周五投票，強調波音無權決定工人何時或是否投票。