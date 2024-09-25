中俄艦隊聯演 穿越宗谷海峽

將執行火炮射擊等

俄太平洋艦隊和中國海軍戰艦聯合編隊在渡海期間，演練聯合機動、對抗假想敵無人艇、在艦載直升機參與下實施偵察和對水面情況進行觀察等任務。位於一艘戰艦上的統一航行指揮部負責指揮聯合編隊的行動，俄艦潘捷列耶夫海軍上將號、特里布茨海軍上將號、解放軍驅逐艦西寧號、無錫號、護衞艦臨沂號、綜合補給艦太湖號等參演，擊退假想敵空襲兵器攻擊、實施海上反艦和反潛防禦、演練聯合機動等，亦將執行火炮射擊、使用反潛和防空武器。