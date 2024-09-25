特朗普揚言逼北京遵貿易協定

賓夕凡尼亞州拉票 又打制華牌 美國共和黨總統候選人、前總統特朗普周一在關鍵搖擺州份賓夕凡尼亞州發表講話時，批評中國未遵守貿易協定、傾銷電動車等行為。他聲稱自己一旦當選，將第一時間致電給中國領導人，要求對方遵守貿易協議。

特朗普出席保護美國倡議組織（Protecting America Initiative）舉辦的活動，當地農民與會。特朗普指摘，中國未能履行與他達成的購買500億元（美元‧下同，約3,900億港元）美國農產品承諾，批評中方不遵守貿易談判約定。

促華判販運芬太尼商人死刑 他揚言當選後第一件事，會先致電中國領導人，向對方表明必須遵守兩國達成的協議，「我們達成500億元農產品的交易，我保證他百分百會買的」。

特朗普又指，美國正在被很多國家欺騙，不只是中國。他另批評拜登政府在任內處理對華關係的方式，表示他還將要求中國領導人，打擊鴉片類藥物芬太尼流出中國並越過美墨邊境。他強調，第二件要做的事是要求中方，對那些販運芬太尼的經銷商判處死刑。

特朗普隨後前往匹茲堡一間雜貨店，批評新冠大流行以來，物價持續上漲。經濟問題是今屆大選焦點之一，特朗普主張加徵關稅和提振能源生產能降低生活成本。此前承諾推動中產減稅的賀錦麗，周三會在匹茲堡宣布新措施，並介紹其經濟願景。本報綜合報道