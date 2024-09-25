歐盟憂以黎衝突致中東全面戰爭

林劍

【本報綜合報道】歐盟外交和安全政策高級代表博雷利周一在紐約聯合國大會召開世界領導人會議前警告，以色列與黎巴嫩的衝突恐將把整個中東捲入戰爭。聯合國秘書長古特雷斯呼籲立即緩和局勢，盡一切努力尋求外交解決方案。中方翌日亦反對侵犯黎巴嫩主權和安全的行為。

博雷利指以黎衝突平民傷亡人數正在不斷增加，軍事打擊力度加強，目前局勢極其危險和令人擔憂，幾乎陷入一場全面戰爭，歐洲最擔心的衝突外溢正成為現實，認為所有人都必須盡一切努力阻止爆發全面戰爭。古特雷斯通過發言人發表聲明，對以黎邊境緊張局勢升級造成大量人命傷亡深感震驚，再次呼籲各方保護平民和民用基礎設施。他提醒有關各方有責任確保聯合國人員和資產的安全，敦促各方立即停止敵對行動以恢復穩定。

中國反對以侵犯黎巴嫩主權 中國外交部發言人林劍昨日在北京回應指，中方高度關注當前以黎緊張局勢，對有關軍事行動造成大量人命傷亡深感震驚。中方反對侵犯黎巴嫩主權和安全的行為，亦反對和譴責一切傷及無辜平民的行動，呼籲有關方採取措施，立即緩和局勢，防止地區緊張局勢進一步升級，切實維護中東的和平穩定和人民的生命安全。