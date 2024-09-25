黎南民眾出逃 美禁公僕赴以北

【本報綜合報道】以色列周一大規模空襲黎巴嫩南部等地，數以萬計黎巴嫩民眾倉皇收拾財物，拖家帶口逃往北方，導致通往首都貝魯特的高速公路嚴重塞車。美國駐以色列大使館同日宣布，暫時限制美國政府僱員及其家屬前往以色列北部，有關行程需事先獲准，並要乘坐裝甲車前往。

以色列全國緊急狀態7天 黎巴嫩南部受襲後，當地民眾四散逃向多座城市，其中貝魯特的義工正收集水、藥品和床墊，並安排學校開放收容流離失所者。在沿海城市西頓，大批逃難民眾湧入學校躲避，但校內尚未有床墊可供睡覺，不少人在街上等待。有民眾在堵塞交通中等待數小時，才能到達安全地點。聯合國駐黎巴嫩人道主義協調員里扎（Imran Riza）宣布，撥出2,400萬美元（約1.8億港元）緊急資金，幫助戰火下的民眾。

以色列政府周一晚投票通過國防部長加蘭特的建議，批准全國進入緊急狀態7天，指平民極有可能受到襲擊。後方司令部將可延長運作至下周一，期間可主動向公眾發出警示和指示，並有效管理潛在威脅。多間國際航空公司宣布，暫時停飛來往以色列第二大城市特拉維夫的航班。