空襲擴至黎巴嫩首都 以擊殺真主黨高層

連日釀逾550死1800傷 被斥種族滅絕 以色列周一向黎巴嫩發動猛烈空襲，至今在當地造成最少558人死亡、1,835人傷。以軍昨日再次警告黎巴嫩公民離開真主黨建築物，隨後向黎巴嫩首都貝魯特南部發動新一輪空襲，最少6死15傷，死者包括真主黨火箭和導彈部隊指揮官古拜希（Ibrahim Qubaisi）。以黎爆發近20年來最嚴重衝突之際，美國國防部宣布向中東額外派遣部隊，以回應區域緊張局勢升溫。

真主黨向以北部發射火箭炮 以軍以導彈、火箭及無人機，打擊真主黨1,600個目標，指不少目標隱藏在住宅區，揚言不排除對黎巴嫩發動地面進攻。真主黨則向以色列北部發射大量火箭炮，以色列北部多地昨凌晨響起空襲警報。另外，以軍傍晚又對貝魯特南面市郊進行定點攻擊，目標是真主黨高級指揮官卡拉基，但真主黨指卡拉基目前無恙，已轉移到安全地方。

以軍昨日發出警告後，向貝魯特南部發動空襲，不久後宣布已完成當日對真主黨目標的空襲，指襲擊目標包括真主黨的火箭彈發射器以及儲存武器的建築物和其他基礎設施。以軍稱，以空戰機過去一天向真主黨目標投擲了約2,000枚彈藥。

黎巴嫩衞生部指，連日空襲導致多人死亡，包括最少58名婦女及35名兒童。黎巴嫩衞生部長指，有醫院及救護車被擊中。政府已在89間學校設立臨時收容所，可收容超過2.6萬名逃避以色列暴行的民眾。黎巴嫩政府舉行內閣緊急會議，總理米卡提批評以色列進行種族滅絕，要求聯合國介入。

以色列總理內塔尼亞胡發表錄音講話，以方並非與黎巴嫩民眾開戰，而是同真主黨，批評真主黨長時間將居民當作人盾。他敦促在黎巴嫩南部及東部的居民，聽從以方的撤離呼籲，一旦以軍結束行動，居民就可安全回家。從網上影片可見，大量人驅車爭相逃走。有美國官員向美媒透露，以色列對黎巴嫩的空襲大大削弱了真主黨，甚至可能使該組織的實力倒退了20年。

美增派部隊 或雙航母駐中東 以黎局勢急劇惡化，美國國防部發言人賴德周一稱：「由於中東緊張升溫，出於極度謹慎，我們正派遣小量額外美國軍事人員，以充實我們已在這區域的部隊。」賴德就以色列和真主黨衝突可能升級提出警告，呼籲透過外交途徑解決。美軍航空母艦杜魯門號、兩艘驅逐艦及一艘巡洋艦，周一離開維珍尼亞州的諾福克港，開赴中東執行定期部署，由於另一艘航母林肯號正身處阿曼灣，意味稍後區內可能有兩艘美軍航母。

美國總統拜登同日在白宮會見阿聯酋總統內哈延，稱美方一直與盟友保持聯繫，努力採取措施緩和局勢。另外，美國國務院回應指，不希望看到以色列和黎巴嫩地區局勢升級，國務卿布林肯將於紐約聯合國大會舉行期間，表達防止戰事升級的具體想法，並將尋求緩解緊張局勢的出口。有以色列官員則向英媒指出，近日對黎巴嫩真主黨目標的空襲增加，旨在迫使與伊朗結盟的真主黨同意外交解決方案。本報綜合報道

黎巴嫩建築物起火焚毀。 內塔尼亞胡 以色列敦促黎巴嫩民眾撤離，其後發動新一輪空襲。 林肯號（圖）正身處在阿曼灣。