出軌逼墮胎毆情婦 前公安局長被行拘

【本報綜合報道】雲南省麗江市華坪縣一名女公職人員周一在網上發文指控，已婚的麗江市寧蒗縣前公安局長劉×超在職期間與她出軌，並兩次為對方墮胎，事後她上門討說法反被圍毆，導致她患上嚴重抑鬱，正住院接受治療。華坪縣公安局周二通報，劉×超婚內出軌及毆打女方一事基本屬實，已對他及相關涉案人員作出行政拘留處罰。同時將他涉嫌婚內出軌等問題線索移交紀檢監察機關處理。

掐頸推落樓 全身瘀傷

當事人黃女士周一表示，她與劉×超是通過抖音認識，「他（抖音）關注我很久了，然後就跟我搭訕」。她指自己當時因離婚情緒很差，而劉×超對她表現關心，又帶她出去吃飯開導她，去年4月兩人正式確定男女朋友關係。交往期間，劉×超一直表示自己是離異單身，又哄騙黃女士為他生孩子，卻在她懷孕後逼她墮胎。她之後發現劉×超沒離婚，上月便到其於華坪縣的家討要說法，卻遭他及其妻等3人圍毆。劉×超更掐其頸把她從23樓樓梯推到22樓，致全身瘀傷。