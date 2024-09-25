的士司機猥褻16歲女 一度未刑事立案

鎖車門摸腿 犯案逾20分鐘

文章披露，16歲女孩樂樂（化名）本月一個凌晨向公安機關報案，稱當日凌晨兩時下班後通過打車軟件叫了一輛的士，途中遭的士司機強制猥褻。樂樂稱，上車後司機便將車門鎖上，並主動與她搭訕，還將手搭在其腿上。樂樂雖然反抗，但夜深人靜加上恐懼害怕無法逃脫。公安機關偵查發現，司機在行車途中對樂樂產生了對她非分之想，20多分鐘的車程多次實施摟抱、親吻等猥褻行為，到案後對違法行為供認不諱。