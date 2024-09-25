6年前遭勒索 沈慶京惹洗錢質疑

司機曾稱助換匯

上述案件判決書顯示，王姓男子自2013年6月起，任職中國石油化學工業開發股份有限公司，並擔任該公司董事長沈慶京的專屬司機，直至2016年6月離職。在2018年4月至9月，王男多次向沈傳訊索討30萬港元，內容稱「答應我的要給我」、「你跟名嘴女在澳門一同住房」、「要調（查）我總共報幾次海關，又帶港幣，又是怎麼換成台幣」，「沒收到回覆，就去應議員辦公室，讓她了解」。王男又對沈稱自己是冒着被海關扣押，滯留還被查稅，「背上十幾趟，上好幾億台幣」。