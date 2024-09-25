無錫虹橋醫院涉偽造病歷騙保 院長共15人被捕

江蘇無錫虹橋醫院近日被醫生實名舉報涉嫌欺詐騙保問題，國家醫保局和江蘇省醫保局周一派出飛行檢查組，進駐醫院進行專項飛行檢查。當地公安機關亦立案偵查。醫院法定代表人、院長等15名涉案人員同日被公安機關採取刑事強制措施，醫院現已停業。

訛稱有掃描影像診斷 該醫院的放射影像科朱醫生舉報，從去年開始，醫院系統內出現一些無在該診室做過影像掃描檢查的患者病歷，病歷紀錄卻有「根據影像做出的診斷」，但實際並無電腦斷層或磁力共振的掃描影像片。這些病歷全都由醫院體檢中心陳醫生完成，但對方並無操作相關儀器的權限。

醫院停業 全面排查 內媒指，今年6月4日無錫虹橋醫院曾因提供的患者病歷未能做到客觀真實準確及時完整規範，被無錫新吳區民政和衞生健康局處以警告及罰款1.4萬元（人民幣‧下同，約1.54萬港元）。去年7月，該院由於「消防設施不符合標準」，被新吳區消防救援大隊處罰4.5萬元（約4.98萬港元）。

針對上述問題，無錫市醫保局根據協議管理規定，已作出與無錫虹橋醫院解除醫保服務協議的處理。江蘇省醫保部門聯合衞健部門採取省市聯動的方式，派出20個檢查小組，檢查無錫市定點醫院和藥店，並針對曝光的問題在全省範圍內開展全面排查，一旦發現相關問題，將會嚴懲。本報綜合報道