9月25日(三)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月25日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
全國政協涉受賄 最高檢決定逮捕
內地最高人民檢察院周二透露，十三屆全國政協委員劉躍進（副部長級）涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高檢日前依法以涉嫌受賄罪對劉躍進作出逮捕決定，正進一步辦理案件。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240925-0925_00178_028/全國政協涉受賄--最高檢決定逮捕
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc