兩岸國際

全國政協涉受賄 最高檢決定逮捕

內地最高人民檢察院周二透露，十三屆全國政協委員劉躍進（副部長級）涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高檢日前依法以涉嫌受賄罪對劉躍進作出逮捕決定，正進一步辦理案件。（綜合報道）
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