司機疑拒便衣女幹部查駕照 遭報復

【本報綜合報道】安徽合肥市一名網約車司機周一發文，指近日接載市交通運輸局一名女工作人員，對方突然拿出工作證件要求檢查司機駕駛證等證件。司機當時質疑對方穿便服和單人執法拒絕配合，女方稱他「膽子還不小」。其後，司機的網約車接單帳號被封鎖，懷疑遭人「公報私仇」，隨後到相關部門理論。

網約車接單帳號被封鎖

司機接到女事主後，後者要求乘車到合肥市交通運輸從業資格考試中心，在車輛就快到達目的地時，突然在後排座位拿出工作證件，要求檢查司機的證件遭拒。司機事後到女事主所在部門投訴和向對方討要說法，女方表示當時不是執法，只是作為一個乘客。司機認為自己已辦理網約車所有的合法證件，當時覺得對方執法不合法才沒有配合。