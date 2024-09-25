交警罵事故當事人傻 終停職

【本報綜合報道】廣東潮州市有交警在處理交通事故時語氣囂張，全程「金句」頻出，多次罵肇事司機傻，面對對方詢問，又不解釋無證駕駛肇事的法規問題等。潮州市公安局潮安分局周一通報，交警在處理交通事故時，存在釋法不到位、言語不文明的行為，已被停止執行職務。

未解答對方疑問 出言不遜

事發於上周二，當地發生一宗電動單車與私家車輕微碰撞的交通事故，無人受傷。身穿制服的交警到場處置時，私家車司機詢問駕駛電動單車是否需要駕駛執照，無牌駕駛是否需要被拘留時，交警出言不遜，未為對方解答。交警讓私家車司機自行查法律，直言：「不懂可自己去學，但我不是老師。」交警又指：「我接受你的監督，但我不需要接受你的質疑，傻不拉機（傻裏傻氣的北方方言）。」