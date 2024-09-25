訛稱神奇床墊治百病 2廠家停業整頓

20倍暴利 多名老人上當

報道稱，很多網上有售的保健床墊，商家聲稱能疏通瘀血、治療痛風、祛除寒氣等，其中在被譽為「中國玉都」的遼寧省鞍山市岫岩縣，有工廠設計出一款聲稱帶有超長波等功能的所謂的「高科技床墊」。但記者前往當地的宏宜軒玉石床墊加工廠，發現訂單量非常大，但廠房簡陋原始，與產品的高科技屬性不相符。銷售負責人馬經理起初拿出磁片、燈泡，演示了床墊的「電磁效應」，但在追問下承認電磁功能對人體並沒甚麼用，又稱燈泡是充電的，不是因接觸了床墊才發光。馬經理稱，這種保健床墊生產成本很低，但商家賣出去的利潤卻非常高，是進貨價的10至20倍。另一家名為繼萬玉石床墊的廠家負責人透露，他們生產的床墊其實就是家用電器，所謂的超聲波、磁石磁療、光子美容都只是噱頭，並不具真正功效。