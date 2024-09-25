兩岸國際

賴清德：絕不能簽和平協定

台灣賴清德昨日前往南投出席一項民防訓練活動時表示，重申「四個堅持」，並承諾絕不可能簽和平協定。他強調，台灣要靠實力，而不是靠一張紙來得到和平，因為那是靠不住的。另明天首次召開的總統府全社會防衞韌性委員會，將會每3個月開一次會。（綜合報道）
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