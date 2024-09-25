24小時6解放軍艦現台海

台灣國防部昨日表示，當日上午6時前24小時內，共偵獲大陸解放軍軍艦6艘次持續在台海周邊活動。台國防部又表示，當日上午10時33分，偵獲山西太原衞星發射中心於黃海海域，執行運載火箭搭載衞星發射任務。（綜合報道）