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台自殺軍人較去年同期增
台灣軍職人員自殺案件頻傳，根據台國防部統計，2024年上半年和去年全年軍職人員自殺身亡人數為6年來新高。今年截至6月底止，台軍已12人自殺身亡，高於去年同期9人。資料進一步顯示，今年6月底前自殺身亡的軍職人員當中，3人在營內，9人則在營外。（綜合報道）
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