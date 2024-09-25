台促美簡化流程 如期交付軍備

【本報綜合報道】美台國防工業會議周日至昨日在賓夕凡尼亞州的費城舉行，台國防部軍備副部長徐衍璞前日在會上發表演說，呼籲美方如質如期交運軍售物資，針對無法如期交運的武器裝備，期望美方落實多元軍購籌獲途徑，主動洽詢其他盟邦，向台供售同類裝備。

斥陸製造麻煩 損區域安全 徐衍璞除重申美台軍事工業合作的精神，還進一步論述美台軍事採購的挑戰，希望美方採取相應手段協助確保台灣軍購無虞，以提升台灣防衞韌性。他希望美方檢討出管制輸出法令，簡化流程，讓台灣能快速獲得所需的美方技術和料件，加速研發各項可恃關鍵性武力。他又批評大陸是區域安全的麻煩製造者，解放軍積極運籌台海、東海與南海「三海連動」的海上軍事戰鬥準備，擴增對台複合式威脅，一旦對台發動戰爭，可突破第一島鏈中心，勢將對日菲乃至美國關島、夏威夷產生嚴重威脅。

美國國務院發言人表示，美國官員參加這一年會符合美國的長期政策，美方迅速向台灣提供國防物品和維持國防用品對台灣的自衞至關重要，他們將繼續與工業界合作，支持這一目標。發言人又指，美方繼續對維護台海和平與穩定有持久利益，其一個中國政策沒有改變，仍以《台灣關係法》、中美3個聯合公報和6項保證為指導。

徐衍璞