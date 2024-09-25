王毅會晤上川陽子 討論日童深圳遇刺

華稱保障安全有法可依 促勿政治化擴大化 到美國紐約出席聯合國大會的中共中央政治局委員兼外長王毅，前日應約會見日本外相上川陽子，談及核污水及日本學生在廣東深圳遇襲身亡事件。王毅表示，中方將依法調查處理事件，日方應當冷靜理性看待，避免政治化和擴大化。

王毅一開頭指出，能在聯大會場跟上川見面，對推進戰略互惠關係有意義，希望招待她訪北京。王毅指，中方將依法調查處理日本學生遇襲案，將一如既往依法保障所有在華外國公民的安全，日方應當冷靜理性看待，避免政治化和擴大化。

核污水監測 王毅：勿節外生枝 王毅又指，中方反對日本福島核污水排海理所當然，日本既然同意接受長期國際監測安排，及中國等利益攸關國獨立取樣監測，就應該說到做到，不要節外生枝。他希望日方同中方相向而行，將兩國領導人的共識落到實處，推動中日關係健康穩定發展。

上川陽子表示，日方重視日中關係，兩國應保持各領域、各層次溝通對話，包括協商解決好核污水問題，共同維護地區和平與發展。她又稱，兩國關係的重要基礎在於民眾之間的交往，希望中方妥善處理日本學生遇襲事件，保障在華日本人的安全。

在北京，中國外交部發言人林劍昨日被問及何謂「政治化」及「擴大化」。他表示，中方注意到日本國內有人把深圳日童遇襲身亡案件與中國社交網絡上所謂「反日」言論相關聯，放大炒作所謂「安全風險」，有關言論明顯不符合事實。

駐日使館籲中國公民注意安全 較早前，中國外交部副部長孫衞東前日在北京與到訪的日本外務副大臣柘植芳文會面。針對深圳日本人學校男童遇襲身亡一事，孫衞東強調這是一宗孤立的個案。日方要求徹底管控中國社交平台上「毫無根據、性質惡劣」的反日貼文，防止類似事件再次發生。另外，中國駐日本大使館昨日指十一假期將至，鑑於當前形勢，提醒在日同胞和計劃來日旅遊的中國公民提高防範意識，確保出行安全。

另就近期日方在美日印澳「四方安全對話」（Quad）領導人會議、日美領導人會晤期間涉華消極動向，孫衞東表示嚴重關切，要求日方在台灣、涉海等問題上謹言慎行，把一個中國原則體現在實際政策和具體行動上，停止在南海問題上對中方指手畫腳，不得做南海的攪局者和肇事方。本報綜合報道