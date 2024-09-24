德國進軍中亞 難與中俄競爭

近期德國總理紹爾茨訪問烏茲別克斯坦及哈薩克斯坦，出席「中亞五國+德國」會談。這是繼德國總統與外交部長訪問當地後，又一次重大外交行動。

早在2007年，德國已帶領歐盟制訂歐盟的中亞戰略，但歐盟行動緩慢，近年更沉溺於烏克蘭戰爭，中亞戰略沒有多大進展。相反，德國卻進展良好，烏克蘭戰爭更迫使德國加快落實中亞戰略。2023年德國與中亞的「5+1」峰會擺脫了歐盟，逕自推行德國的戰略，集中於經濟、能源、天然資源、區域合作、環保、氣候變遷，以及公民社會聯繫等各個方面，但實際重心是能源與礦產資源方面的合作，且偏重於中亞最大的烏茲別克斯坦和哈薩克斯坦兩國。

德國對烏哈兩國的貿易與投資在2023年起大增，德國試圖用中亞來替代俄羅斯的能源和市場。2023年德國終止來自俄國的能源進口，哈薩克斯坦便成為繼挪威與美國之後，德國第三大石油進口來源，德國亦與烏哈協議建立由中亞至德國的綠色電力通道、綠色氫氣通道，以推動用氫氣發展的清潔能源轉型計劃，烏哈兩國同時可供應技術工人和稀土等戰略金屬。

工業衰落 財力不足 德國在烏克蘭戰爭前與俄羅斯經濟合作的計劃，便由中亞來替補，這正是紹爾茨在烏戰開始之後提出的劃時代戰略轉變。德國不再依賴俄羅斯，尋求更多元化進口和海外合作。不過，德國還是不能完全擺脫俄羅斯，例如哈薩克斯坦石油運德，還要得到俄國同意，因為會使用經俄境的石油管道。

德國與中亞合作還有其他的問題，一是德國財力不足，與中亞合作的交通運輸物流成本高，在中亞未必可與中國、俄羅斯、美國、日本、中東的海灣諸國競爭。

二是德國工業衰落，哈薩克斯坦及烏茲別克斯坦提出的口號，例如「哈薩克斯坦製造，德國質量」，未必可以落實，而烏茲別克斯坦更願意與中國合作。又例如在戰略金屬的開發、加工方面，德國沒有優勢，遠遠落後於中國；缺乏與中國相等的投資，德國仍難以在中亞分一杯羹。

三是龐大的綠色電力和綠色氫氣供歐計劃，涉及眾多基建、管理體制的問題，以德國在當地的政治勢力，是沒法可克服的，只能有個別項目，還要與中俄等合作。

德國進軍中亞，可能實際的效果是與中國、俄羅斯合作，減少與美國重建大西洋兩岸經濟整合。

研究院院長 陳文鴻