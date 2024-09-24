槍殺母圖轟斃繼父 密州少女囚終身

【本報綜合報道】美國密西西比州蘭金縣一名少女於今年3月連開3槍擊斃母親，事後更邀請友人到家觀看母親屍體，並模仿母親傳訊息給繼父要他回家，並企圖槍殺繼父無果。她被控一級謀殺、謀殺未遂和篡改證據等罪名，法院上周五判處她終身監禁。

邀友人前來觀屍 現年15歲的犯人格雷格（Carly Gregg）今年3月19日與母親斯邁利（Ashley Smylie）回家後直接進入父母臥室，從床墊下取出手槍後藏於背後，隨後返回自己臥室與母親對峙，期間向對方連開多槍。她之後又用斯邁利的手機發訊息給繼父，企圖在繼父回家後向對方頭部開槍，她事敗後在寓所附近被捕。她槍殺母親後曾邀請友人前來觀看，還詢問朋友是否對屍體感到惡心。

格雷格的辯護律師在庭上指出，當事人面臨精神健康問題，並不記得槍擊事件，同時引用醫生證詞稱她有抑鬱症症狀，曾服用藥物使其精神狀況更不佳。檢方不認同有關說法，指格雷格清楚知道自己當時的行為，且事後試圖隱藏及竄改證據，表現毫無悔意。