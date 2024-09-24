兩超市大促銷前加價 澳洲消委會興訟

被指提價達15%

ACCC表示，收到消費者報告和經社交平台監控，發現Coles和Woolworths以正常價格銷售商品長達6個月，然後加價至少15%，再納入Woolworths的「Prices Dropped」或Coles的「Down Down」促銷活動。Coles在15個月內用此手法銷售245項商品，Woolworths則在20個月內銷售266項商品。ACCC主席卡斯-戈特利布（Gina Cass-Gottlieb）指，消費者從Coles和Woolworths多年來的推廣認知到，它們的大促銷即超市產品正常價格下降，但超市聲稱的降價促銷價格實際上高於或與之前的正常價格相同。兩集團就虛假折扣作出誤導性聲明，削弱消費者明智決定購買甚麼及在哪裏購買的能力。