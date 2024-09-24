防爆炸 伊朗革命衞隊禁用通訊設備

【本報綜合報道】黎巴嫩多地的傳呼機和對講機上周連環集體爆炸，傷亡枕藉，以色列被指是幕後黑手。英媒昨日引述伊朗官員指，革命衞隊已禁止所有成員使用通訊設備，並正調查中、高層人員的背景，防範以色列滲透。

伊朗官員稱，革命衞隊已有逾20年沒有使用傳呼機，軍方現時使用多款加密通訊裝置，包括不同型號和品牌的對講機，大多是本土製造，又或者從本地和外國供應商共同採購。伊朗亦自行研發了軍用無線電傳輸，避免依賴外國進口設備，過往則會從中國、俄羅斯甚至日本進口通訊設備。

查中高層背景 防以滲透 革命衞隊目前正進行大規模行動，檢查所有軍方通訊設備，大部分都是本土製造或從中俄進口。伊朗亦擔心以色列特工滲透，正對中高級革命衞隊人員進行背景審查，調查他們及其家人的伊朗和海外銀行戶口、外遊紀錄。官員拒絕透露由19萬人組成的革命衞隊現時如何通訊，僅指人員使用端對端加密通訊系統。同時，伊朗領導層對黎巴嫩事件感憂慮，革命衞隊已接觸真主黨，並取得數部爆炸的通訊設備研究。另一名伊朗官員直言，該國重點關注保護核子及導彈設施，特別是地下設施，自去年起已提升保安。

另一方面，伊拉克伊斯蘭抵抗組織宣布，於周一凌晨以無人機襲擊位於約旦河谷的以色列戈蘭尼觀察基地，並且指該地是「被佔領的巴勒斯坦領土」。以色列軍方回應指，一架從伊拉克發射的無人機被以方攔截，並確認無人機從敍利亞越境進入以色列領土，沒有人員傷亡。