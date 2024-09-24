以猛炸黎巴嫩南部 事先預警仍釀275死1024傷

以色列與黎巴嫩真主黨衝突惡化，以色列國防軍昨日發出警告，要求住在黎巴嫩南部的居民即時離開寓所及建築物，懷疑區內藏有軍火，將發動猛烈空襲。以軍戰機隨後轟炸黎南逾300個目標，是兩國重燃戰火近一年來，以軍所發動最猛烈的空襲。黎巴嫩衞生部表示，空襲造成最少275人死亡、逾1024人受傷。

涉300據點 波及黎國中部省份 黎巴嫩傳媒報道，該國南部民眾接獲來自黎巴嫩電話號碼的來電和文字短訊，呼籲他們撤離真主黨存放武器的建築物，並遠離真主黨據點最少1,000米。據悉，當地超過8萬人接獲呼籲撤離的電話，相信警告由以色列發出。值得一提，這是雙方衝突多年來，以軍首度發出空襲預警。

以軍戰機隨後展開第5輪大規模空襲，猛烈轟炸黎巴嫩南部，範圍比以往更大。以軍戰機針對真主黨約300個據點發動空襲，邊境以北130公里的黎巴嫩中部省份亦首度受到攻擊。以色列國防軍發言人哈加里隨後發表視頻聲明，稱該輪空襲為先發制人打擊，並向黎巴嫩南部民眾發出警告。

以色列防長加蘭特同日出席後方司令部戰況評估會議，強調新一階段戰事的成功取決後方司令部。

他重申，以軍正加強攻擊黎巴嫩，持續到以色列北部民眾能安全返回家園為止。黎巴嫩衞生部宣布，以軍當日空襲造成嚴重傷亡。據悉，死者中包括婦女兒童和醫護人員。

較早前，以色列和真主黨周日有大規模互相轟炸，真主黨二號人物卡西姆形容，現時已進入開放式戰鬥的新階段。聯合國秘書長古特雷斯表示，擔心黎巴嫩淪為另一個加薩。美國總統拜登表示，正努力阻止中東局勢進一步升級。

以總理：或加薩北進行攻城戰 另外，加薩戰事陷入僵局，面對遲遲未能消滅巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯和救回人質，以色列總理內塔尼亞胡周日向國會議員明言考慮對加薩地帶北部進行攻城戰，圍攻哈馬斯，而控制人道物資分發是取勝關鍵。他又指，拉攏當地人的策略已失敗，可能有需要建立軍事政權管理加薩。本報綜合報道

黎巴嫩南部遇襲，造成大量傷亡。 加蘭特 以色列軍方戰機升空執行空襲任務。 卡西姆 內塔尼亞胡