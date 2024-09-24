忘莫迪接力演說 拜登直接問「誰是下一個」

【本報綜合報道】美日印澳「四方安全對話」（Quad）峰會上周六在美國特拉華州舉行，作為東道主的美國總統拜登在一場活動發表講話後，卻忘了要介紹出場的下一位領導人是誰，直接問「誰是下一個？」場面尷尬。拜登之後又口誤，把印度說成是一個人口很少的小國。

稱印度是人口很少的小國 拜登當時站在講台，日本首相岸田文雄、印度總理莫迪、澳洲總理阿爾巴內塞坐在他後面。拜登向記者介紹3位領導人，他說感謝大家來到這裏，「現在，我介紹的下一位是誰……」他突然卡住了，左看右看。現場鴉雀無聲，拜登有點着急，提高聲量說：「誰是下一個？」

此時，岸田文雄左顧右盼，旁邊有一名工作人員向莫迪做手勢示意，主持人此時說「尊敬的來賓，下面有請印度總理莫迪」，莫迪這才站起來，走到拜登旁邊。拜登之後把手放在莫迪肩上，說：「順帶要說的是，他來自像我們這樣的一個小國，人口很少，但他已經成為一個善良正派的人和一個好朋友！」

片段在網上瘋傳，印度現時是人口世界第一的國家，拜登卻說是小國，網民認為他不是故意說反話，而是又說錯了。