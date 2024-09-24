不知未關咪高峰言論流出 拜登指華咄咄逼人

【本報綜合報道】美國總統拜登上周六出席「四方安全對話」（Quad）峰會，疑因向記者發表會前講話後未關咪高峰，他在閉門峰會的部分發言外洩。他向與會領袖直言，中國繼續表現得咄咄逼人，「在整個地區考驗我們」。

拜登當日與日本首相岸田文雄、印度總理莫迪、澳洲總理阿爾巴內塞舉行峰會，在會前致詞後，記者已離開會議室，但拜登不知道咪高峰未關閉。閉門會議甫開始，拜登先講述對中國的看法，提到美國相信中方試圖專注於國內經濟挑戰，盡量減少中國外交關係中的動盪，希望爭取一些外交空間，以積極追求中國的利益。

拜登續指，中國繼續表現得咄咄逼人，在南海、東海、南亞和台灣海峽考驗Quad，以及Quad關係中的各個領域，包括經濟和技術領域。儘管如此，他認為繼續與北京對話是重要的，在激烈競爭的同時需要密集式外交。他指自己今年4月曾與中國領導人對話，美國國家安全顧問沙利文數周前亦訪華，在美中戰略競爭中，美方視這類接觸對避免衝突和管控危機是十分重要。

北京斥睜眼說瞎話 促放下遏華執念 針對拜登在峰會提及的涉華言論，中國外交部發言人林劍昨日回應，「四方安全對話」是美國圍堵中國、維護美霸權的一個工具。美方口口聲聲說不針對中國，但峰會的第一個話題就是中國，處處拿中國說事，是睜着眼睛說瞎話，美方應放下「維霸遏華」的執念。美日印澳峰會的聯合聲明對東海和南海局勢表達嚴重關切；林劍認為一些域外國家不斷拼湊小圈子，翻新花樣介入中國周邊的涉海問題，企圖搞集團對抗，推動局勢升溫，破壞地區的和平穩定，中方將提出嚴正交涉。

另對於美日印澳峰會首次批准四國進行海岸警衞隊合作；林劍指國與國之間的合作應該有利於促進地區的和平、穩定與繁榮，而不是拼湊封閉排他的小圈子，損害地區國家的互信合作。此外，外界傳出美國商務部打算周一提議禁止中國軟件和硬件在美國大陸上的智慧連網汽車和具備自動駕駛技術的汽車上的使用。林劍表示，中方反對美方泛化國家安全概念，針對中國的相關企業及產品採取歧視性做法，敦促美方尊重市場原則，中方堅決維護自身的合法權益。