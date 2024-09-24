出口術谷票欲增勝算 特朗普稱最後競選

2人民調差距微 賀錦麗促再辯論勿逃避 距離美國大選尚餘不足50天，美國共和黨總統候選人特朗普於周日播出的訪問中表示，一旦自己在11月大選中落敗，2028年將不會再度角逐總統。與此同時，超過700名現任、前任國家安全和軍事官員同日發聯署信，公開表態支持民主黨總統候選人賀錦麗入主白宮。

特朗普在佛羅里達州海湖莊園接受辛克萊廣播公司（Sinclair Broadcast Group）專訪。當主持人阿特基森（Sharyl Attkisson）問他，若果他第3次競選總統失敗，是否會在2028年捲土重來。78歲的特朗普回答說：「不，我不會。我認為就這些了、就這樣了。我想這將是最後一次。希望我們這次會成功。」

自拜登7月退選 民主黨重現生機 阿特基森之後問特朗普，離開白宮4年是否有助他整合重組並找出可信任的盟友。對此，特朗普表示說：「如果我當時連任（2020年大選），情況會更容易。」但他補充說，他連任失敗的「好處」是「證明民主黨的表現有多壞」。另外，特朗普向主持人指出，現在與任何人就內閣人事安排達成協議，仍是言之尚早。

有美媒形容，今次是特朗普罕有地承認，他有可能合法地輸掉大選。特朗普目前和對手賀錦麗聲勢上旗鼓相當，包括在通常決定美國總統選舉輸贏的幾個關鍵搖擺州。現任總統拜登在6月的辯論會的災難性表現惹人詬病，7月退選，讓民主黨在大選中重現生機。接替拜登成為民主黨總統候選人的賀錦麗，現時甚至在全國民調開始領先特朗普。

賀錦麗和特朗普自本月初首次正面交鋒後，仍無法就是否舉行第二場辯論達成共識。賀錦麗周日在紐約市出席籌款活動時，批評特朗普找藉口逃避第二場電視辯論，表示強烈感受到對美國人民和選民有所虧欠，她和特朗普有責任在大選日之前再進行一次辯論。特朗普之前已拒絕再與賀錦麗進行電視辯論，理由是部分州份已開始提前投票，再進行辯論已經失去意義。賀錦麗承認部分州份已開始提前投票，但認為選情緊湊，而且目前距正式大選日期尚餘一個多月。

700現任前任官員聯署撐賀錦麗 有美媒指，一封由美國國家安全領袖組織發起、逾700名簽名者包括前國務卿、前防長、前大使和退役司令的聯署信，公開表態支持賀錦麗入主白宮。信中形容，只有賀錦麗具備擔任三軍統帥所需要的氣質和價值觀，她也是捍衞美國民主理想的候選人。相反，特朗普曾揚言終結美國憲法，若他再次當選將成為獨裁者，對美國國家安全和民主制度均構成威脅。本報綜合報道

特朗普 賀錦麗 距離美國大選尚餘不足50天，兩名候選人民調不相伯仲。（中新社圖片）